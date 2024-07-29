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Личная жизнь Сергея Бурунова: актёр в отношениях с бизнесвумен Екатериной Леви

Сергей Бурунов нашёл свою любовь: роман с Екатериной Леви

1:30
Шоу-бизнес

47-летний Сергей Бурунов долгое время считался завидным холостяком российского кинематографа. Годы шли, его коллеги женились, а Бурунов продолжал жаловаться в интервью, что сложно найти родственную душу для создания семьи. Его мимолетные интрижки оставались скрытыми от публики, и ему приписывали роман с директором. Поэтому, когда два месяца назад на премии МХТ он появился в компании привлекательной брюнетки, мало кто обратил на это внимание, полагая, что он снова пришел с приятельницей или женой друга.

Сергей Бурунов нашёл свою любовь: роман с Екатериной Леви
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Бурунова @sergeyburunovofficial

Однако оказалось, что у Бурунова с этой брюнеткой роман. Их видели вместе в московском ресторане, а на этой неделе он приехал с ней на музыкальный фестиваль в Баку. СМИ решили выяснить, что происходит в личной жизни актера. Кастинг-директор одной из кинокомпаний подтвердил, что Сергей действительно состоит в отношениях с девушкой по имени Екатерина. Она из хорошей семьи, работает и зарабатывает, не является блогершей, умная и образованная.

Сергей Бурунов встречается с 35-летней Екатериной Леви, владелицей предприятий по бытовому обслуживанию. Предполагается, что Екатерина — дочь покойного политика Семёна Леви, экс-замминистра природных ресурсов. У Екатерины большая семья, и она ведёт непубличный образ жизни, закрывая свои страницы в соцсетях от посторонних.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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