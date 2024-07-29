Певица Леди Гага объявила о своем намерении выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Сейчас певица находится в Париже, где участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр. После торжества она осталась в городе, чтобы наблюдать за спортивными соревнованиями. Во время турнира по плаванию к ней подошел премьер-министр Франции, и Леди Гага познакомила его с Майклом, представив бизнесмена как своего жениха.
Леди Гага и Полански состоят в отношениях с 2020 года. Летом 2024 года появились слухи о беременности певицы, но она опровергла эти сообщения. Ранее креативный директор Saint Laurent раскритиковал Леди Гагу и Dior за плагиат на Олимпийских играх.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.