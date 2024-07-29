Леди Гага выходит замуж: певица представила жениха премьер-министру Франции

Леди Гага объявила о помолвке с Майклом Полански в Париже

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Леди Гага объявила о своем намерении выйти замуж за бизнесмена Майкла Полански. Сейчас певица находится в Париже, где участвовала в церемонии открытия Олимпийских игр. После торжества она осталась в городе, чтобы наблюдать за спортивными соревнованиями. Во время турнира по плаванию к ней подошел премьер-министр Франции, и Леди Гага познакомила его с Майклом, представив бизнесмена как своего жениха.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Леди Гаги @ladygaga

Леди Гага и Полански состоят в отношениях с 2020 года. Летом 2024 года появились слухи о беременности певицы, но она опровергла эти сообщения. Ранее креативный директор Saint Laurent раскритиковал Леди Гагу и Dior за плагиат на Олимпийских играх.