После похорон своей мамы Анна Заворотнюк, проживающая в Дубае уже два года, решила остаться в России, чтобы поддержать свою бабушку, потерявшую единственную дочь.
Анна отвезла бабушку на ее родину в Нижегородскую область, чтобы отвлечь от горьких мыслей. Их встретили с хлебом-солью, окружили теплотой и заботой. Такое гостеприимство помогло Анне и ее бабушке переключиться на более радостные эмоции.
Анна призналась, что после тяжелого периода они смогли найти силы для перезагрузки, и это было особенно важно для ее бабушки.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.