Путешествие Анны Заворотнюк в Нижегородскую область: забота и тепло родных мест

Анна Заворотнюк помогает бабушке справиться с утратой

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После похорон своей мамы Анна Заворотнюк, проживающая в Дубае уже два года, решила остаться в России, чтобы поддержать свою бабушку, потерявшую единственную дочь.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Заворотнюк @a.zavorotnyuk

Анна отвезла бабушку на ее родину в Нижегородскую область, чтобы отвлечь от горьких мыслей. Их встретили с хлебом-солью, окружили теплотой и заботой. Такое гостеприимство помогло Анне и ее бабушке переключиться на более радостные эмоции.

Анна призналась, что после тяжелого периода они смогли найти силы для перезагрузки, и это было особенно важно для ее бабушки.