Анна Хилькевич неоднократно признавалась, что третья беременность дается ей нелегко. Сейчас, когда до родов осталось совсем немного времени, проблемы стали проявляться еще сильнее. Актриса рассказала, что ей противопоказано нервничать, поскольку последствия стресса для нее очень ощутимы. Даже небольшое волнение с утра привело к тому, что она чувствовала себя разбитой весь день и не могла восстановиться.
Стресс вызвал у Анны схватки, которые ранее были тренировочными, но теперь стали происходить чаще и дольше. В связи с этим актриса начала собирать сумку в роддом. Оставшееся время до родов она, привыкшая к активному образу жизни, решила посвятить отдыху и избегать лишних движений.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.