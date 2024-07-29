Третья беременность Анны Хилькевич: последние дни перед родами

Анна Хилькевич готовится к родам, борясь со стрессом

Анна Хилькевич неоднократно признавалась, что третья беременность дается ей нелегко. Сейчас, когда до родов осталось совсем немного времени, проблемы стали проявляться еще сильнее. Актриса рассказала, что ей противопоказано нервничать, поскольку последствия стресса для нее очень ощутимы. Даже небольшое волнение с утра привело к тому, что она чувствовала себя разбитой весь день и не могла восстановиться.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анны Хилькевич @annakhilkevich

Стресс вызвал у Анны схватки, которые ранее были тренировочными, но теперь стали происходить чаще и дольше. В связи с этим актриса начала собирать сумку в роддом. Оставшееся время до родов она, привыкшая к активному образу жизни, решила посвятить отдыху и избегать лишних движений.