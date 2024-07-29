Анастасия Ивлеева в свойственной себе манере отреагировала на новый роман бывшего мужа

Блогерша Анастасия Ивлеева в личном блоге опубликовала несколько фото и видео, заявив о "влюблённом" лете. Поклонники связали её слова с тем, что в Сети активно обсуждают новый роман её бывшего мужа, рэпера Элджея.
Анастасия Ивлеева поделилась кадрами с прогулки на катере по Финскому заливу.
"Лето, летушко любимое, петербургское, свободное, дразнящее, коротковолосое, нежное, прогулочное, влюблённое, мечтательное, 33-летнее лето!" — подписала она.
Подписчики решили, что о влюблённости телеведущая написала на фоне того, что в Сети появились свежие снимки Элджея и певицы ANIKV, которых подозревают в романе.
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