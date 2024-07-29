Новая роль Гарика Харламова в Comedy Club: перезагрузка шоу

Гарик Харламов стал креативным продюсером Comedy Club

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Гарик Харламов, ведущий популярной программы на ТНТ Comedy Club, назначен креативным продюсером проекта. В новой должности он будет отвечать за творческую подготовку выпусков, включая контроль за написанием номеров и определение актуальной повестки.

Фото: youtube.com by https://www.youtube.com/watch?v=EcghHQg29HU, CC BY 3.0

Харламов планирует совместно с командой "полностью перезагрузить Comedy Club, найти новый взгляд и новый подход", продолжая также выступать на сцене в качестве комика и ведущего. Директор ТНТ Тина Канделаки считает новую должность Харламова логичным развитием его таланта, подчеркивая, что продюсер Comedy Club должен быстро реагировать на события.

Харламов будет работать вместе с другими креативными продюсерами: Алексеем Поймановым, Сергеем Мохначевым, Ильей Романко и Алексеем Ляпоровым. Напомним, что зимой Гарик Харламов отменял съемки из-за тяжелой болезни, когда впервые в жизни заболел пневмонией.