"Почувствовала свободу": Любовь Успенская высказалась о разводе певицы Алсу

Певица Любовь Успенская рассказала о воспрявшей духом Алсу после развода

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Любовь Успенская в беседе с "Телепрограммой" заявила, что прекрасно понимает исполнительницу Алсу, подавшую на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Она отметила, что артистка "почувствовала свободу".

Фото: youtube.com by канал Алена, блин!, PDM

Сама Успенская пояснила, что прошла через подобное — во время брака её постоянно подавляли и давили. При этом после развода ей стало жить легче.

То же самое она увидела и в ситуации певицы Алсу, которая, по её мнению, воспряла.

"Мне кажется, что почувствовала свободу. Её стало больше видно по телевизору. Я желаю Алсу успеха", — добавила певица.

Певица Алсу подала на развод в конце мая после 18 лет брака. Вместе с мужем они воспитывают троих детей.

Ранее певица Алсу высмеяла Филиппа Киркорова на шоу "Маска".