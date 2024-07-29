"Почувствовала свободу": Любовь Успенская высказалась о разводе певицы Алсу

Певица Любовь Успенская в беседе с "Телепрограммой" заявила, что прекрасно понимает исполнительницу Алсу, подавшую на развод с бизнесменом Яном Абрамовым. Она отметила, что артистка "почувствовала свободу".
Сама Успенская пояснила, что прошла через подобное — во время брака её постоянно подавляли и давили. При этом после развода ей стало жить легче.
То же самое она увидела и в ситуации певицы Алсу, которая, по её мнению, воспряла.
"Мне кажется, что почувствовала свободу. Её стало больше видно по телевизору. Я желаю Алсу успеха", — добавила певица.
Певица Алсу подала на развод в конце мая после 18 лет брака. Вместе с мужем они воспитывают троих детей.
Ранее певица Алсу высмеяла Филиппа Киркорова на шоу "Маска".
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