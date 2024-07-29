Певица Алсу высмеяла Филиппа Киркорова в специальном выпуске шоу "Маска"

Певица Алсу припомнила народному артисту РФ Филиппу Киркорову скандал с розовой кофточкой в специальном выпуске шоу "Маска" на НТВ.
Спецвыпуск проекта сняли в честь дня рождения композитора Игоря Крутого. Помимо Алсу и Филиппа Киркорова, участие в съёмках приняли Николай Басков, Игорь Николаев, Сергей Лазарев. Артисты вместе с именинником должны были угадать, кто скрывается в маске Сердца.
Они предположили, что там прячется певец Дмитрий Колдун, однако скрывавшийся под маской опроверг это, но тем самым раскрыл себя. Так как у Филиппа Киркорова была конфликт с бывшим участником "Фабрики звёзд-6", то артисты сразу догадались, кто перед ними.
Алсу решила пошутить над коллегой и спросила, как он относится к её розовой кофточке. Киркоров спокойно отнёсся к провокации и заявил, что "любит всё красивое".
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