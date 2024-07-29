Певица Алсу высмеяла Филиппа Киркорова в специальном выпуске шоу "Маска"

Алсу напомнила Филиппу Киркорову про скандал с розовой кофточкой на шоу "Маска"

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алсу припомнила народному артисту РФ Филиппу Киркорову скандал с розовой кофточкой в специальном выпуске шоу "Маска" на НТВ.

Фото: youtube.com by канал АЛСУ • ALSOU, PDM

Спецвыпуск проекта сняли в честь дня рождения композитора Игоря Крутого. Помимо Алсу и Филиппа Киркорова, участие в съёмках приняли Николай Басков, Игорь Николаев, Сергей Лазарев. Артисты вместе с именинником должны были угадать, кто скрывается в маске Сердца.

Они предположили, что там прячется певец Дмитрий Колдун, однако скрывавшийся под маской опроверг это, но тем самым раскрыл себя. Так как у Филиппа Киркорова была конфликт с бывшим участником "Фабрики звёзд-6", то артисты сразу догадались, кто перед ними.

Алсу решила пошутить над коллегой и спросила, как он относится к её розовой кофточке. Киркоров спокойно отнёсся к провокации и заявил, что "любит всё красивое".

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