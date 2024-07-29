Продюсер предсказал успех Натали при возобновлении карьеры

Певице Натали предстоит преодолеть личные трудности и вернуться на сцену с новыми треками, чтобы восстановить свою популярность.
Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев сообщил NEWS.ru, что после трагической смерти мужа, который был также её продюсером и поддержкой, Натали необходимо найти силы для продолжения творчества.
Бабичев отметил, что потеря мужа может стать для певицы новым этапом, возможно, она будет творить в память о нём. Натали уже возвращалась на сцену после длительного перерыва, добившись успеха с хитом "Боже, какой мужчина", что свидетельствует о её способности выбирать удачные песни.
Критик подчеркнул, что у певицы есть все шансы снова обрести популярность, если она решится записывать новый материал, соответствующий уровню её предыдущих хитов.
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