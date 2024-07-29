Продюсер предсказал успех Натали при возобновлении карьеры

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Евгений Бабичев высказался о возвращении Натали на сцену

0:54
Шоу-бизнес

Певице Натали предстоит преодолеть личные трудности и вернуться на сцену с новыми треками, чтобы восстановить свою популярность.

Евгений Бабичев высказался о возвращении Натали на сцену
Фото: Openverse by Dmitry Udalov, CC BY-SA 4.0

Музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев сообщил NEWS.ru, что после трагической смерти мужа, который был также её продюсером и поддержкой, Натали необходимо найти силы для продолжения творчества.

Бабичев отметил, что потеря мужа может стать для певицы новым этапом, возможно, она будет творить в память о нём. Натали уже возвращалась на сцену после длительного перерыва, добившись успеха с хитом "Боже, какой мужчина", что свидетельствует о её способности выбирать удачные песни.

Критик подчеркнул, что у певицы есть все шансы снова обрести популярность, если она решится записывать новый материал, соответствующий уровню её предыдущих хитов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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