Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова удивила публику своим смелым летним образом.
Она была одета в неоновую футболку и крошечные шортики, оставшись босиком. Анастасия позировала, закинув ногу вверх и опираясь о фонарный столб. Событие было заснято на видео ее подругой, фотографом Еленой Голициной. На видео Волочкова слегка потерлась ногой о столб, чтобы поднять ногу выше и встать удобнее.
Публика в Интернете бурно обсуждала поведение Волочковой. Многие комментарии были негативными.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.