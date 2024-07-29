Скандальное видео Волочковой шокировало Интернет: босиком и в мини-шортах

Волочкова в смелом летнем образе вызвала бурные обсуждения

0:38 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова удивила публику своим смелым летним образом.

Фото: Социальные сети by Елена Голицина, PDM

Она была одета в неоновую футболку и крошечные шортики, оставшись босиком. Анастасия позировала, закинув ногу вверх и опираясь о фонарный столб. Событие было заснято на видео ее подругой, фотографом Еленой Голициной. На видео Волочкова слегка потерлась ногой о столб, чтобы поднять ногу выше и встать удобнее.

Публика в Интернете бурно обсуждала поведение Волочковой. Многие комментарии были негативными.