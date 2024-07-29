Анна Хилькевич, известная по роли в сериале "Универ", ожидает рождение третьего ребенка и делится своими откровениями с поклонниками.
Недавно она призналась, что самым неприятным моментом на съемках для нее являются сцены с поцелуями, особенно когда партнер не ее муж. В отличие от этого, раздеваться на съемочной площадке ей не так неприятно.
Анна состоит во втором браке с бизнесменом Артуром Волковым, у них уже есть две дочери — Арианна и Анна-Мария, и сейчас они ожидают рождение еще одной девочки. Пара пока не определилась с именем для будущего ребенка, хотя у них есть несколько вариантов. Анна упомянула, что одно из имен нравится всем членам семьи, кроме нее.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.