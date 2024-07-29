Анна Хилькевич призналась, что ненавидит целоваться с партнерами по сцене

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Анна Хилькевич откровенно рассказала о съёмках

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Шоу-бизнес

Анна Хилькевич, известная по роли в сериале "Универ", ожидает рождение третьего ребенка и делится своими откровениями с поклонниками.

Анна Хилькевич откровенно рассказала о съёмках
Фото: Openverse by Иван Бурняшев, CC BY-SA 3.0

Недавно она призналась, что самым неприятным моментом на съемках для нее являются сцены с поцелуями, особенно когда партнер не ее муж. В отличие от этого, раздеваться на съемочной площадке ей не так неприятно.

Анна состоит во втором браке с бизнесменом Артуром Волковым, у них уже есть две дочери — Арианна и Анна-Мария, и сейчас они ожидают рождение еще одной девочки. Пара пока не определилась с именем для будущего ребенка, хотя у них есть несколько вариантов. Анна упомянула, что одно из имен нравится всем членам семьи, кроме нее.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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