Григорий Лепс показал, как проводит время с 18-летней невестой на курорте

Певец Григорий Лепс подтвердил, что отдыхает в райском местечке с юной возлюбленной Авророй Кибой.
Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фотографию в обнимку с 18-летней невестой. 62-летний артист нежно держит возлюбленную за талию.
"Всё хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем", — написал исполнитель хита "Рюмка водки на столе".
Такой контент вызвал волну комментариев поклонников народного артиста России.
"Повезло ей. Такого отхватила";
"Ну нет, слишком";
"Деньги правят миром! Хотя может и любовь";
"Алла Пугачёва и Максим Галкин** только наоборот. Ну хорошо смотритесь, может на самом деле любовь. В жизни всё возможно", — писали фолловеры под постом Лепса.
Ранее юная невеста Лепса показала фото с отдыха на море.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.