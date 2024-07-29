Григорий Лепс показал, как проводит время с 18-летней невестой на курорте

Лепс показал, как отдыхает с 18-летней возлюбленной на море

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Григорий Лепс подтвердил, что отдыхает в райском местечке с юной возлюбленной Авророй Кибой.

Фото: https://www.instagram.com/gvleps by Инстаграм Григория Лепса is licensed under public doman

Григорий Лепс опубликовал в "Инстаграме"* фотографию в обнимку с 18-летней невестой. 62-летний артист нежно держит возлюбленную за талию.

"Всё хорошо! Отдыхаем! Чего и вам желаем", — написал исполнитель хита "Рюмка водки на столе".

Такой контент вызвал волну комментариев поклонников народного артиста России.

"Повезло ей. Такого отхватила"; "Ну нет, слишком"; "Деньги правят миром! Хотя может и любовь"; "Алла Пугачёва и Максим Галкин** только наоборот. Ну хорошо смотритесь, может на самом деле любовь. В жизни всё возможно", — писали фолловеры под постом Лепса.

Ранее юная невеста Лепса показала фото с отдыха на море.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской

** признан Минюстом РФ иностранным агентом