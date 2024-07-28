Бывшая Гуфа отказалась от бедных мужчин и раскрыла правду о своих предпочтениях

Айза, бывшая избранница рэпера Гуфа, решила изменить подход к личной жизни и больше не интересуется кратковременными романами, интрижками и мужчинами, которые не работают над собой.
Она подчеркнула, что ищет серьезные отношения с мужчинами, которые могут обеспечить себя и оплатить счет в ресторане, но не ищет богатого партнера, так как сама богата. Айза отметила, что ее дети не нуждаются в новом отце и не стоит пытаться завоевать ее через детей. Она заявила, что готова любить и быть любимой, заботиться и мотивировать.
На ее откровения отреагировала певица Рита Дакота, поддержав Айзу и выразив уверенность в том, что достойный мужчина скоро появится. Пользователи также поддержали Айзу, пожелав ей успехов и наслаждения жизнью.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.