Бывшая Гуфа отказалась от бедных мужчин и раскрыла правду о своих предпочтениях

Айза поделилась новым подходом к отношениям

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Айза, бывшая избранница рэпера Гуфа, решила изменить подход к личной жизни и больше не интересуется кратковременными романами, интрижками и мужчинами, которые не работают над собой.

Фото: Социальные сети by Айза, PDM

Она подчеркнула, что ищет серьезные отношения с мужчинами, которые могут обеспечить себя и оплатить счет в ресторане, но не ищет богатого партнера, так как сама богата. Айза отметила, что ее дети не нуждаются в новом отце и не стоит пытаться завоевать ее через детей. Она заявила, что готова любить и быть любимой, заботиться и мотивировать.

На ее откровения отреагировала певица Рита Дакота, поддержав Айзу и выразив уверенность в том, что достойный мужчина скоро появится. Пользователи также поддержали Айзу, пожелав ей успехов и наслаждения жизнью.