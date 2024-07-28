Фанаты бьют тревогу: Полина Гагарина шокировала снимками с отпуска

Фанаты обеспокоены худобой Полины Гагариной

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После большого концерта в Лужниках Полина Гагарина отправилась в заслуженный отпуск с семьей.

Фото: Социальные сети by Полина Гагарина, PDM

Сейчас она отдыхает на неизвестном курорте, предположительно в Греции или на Мальдивах. Недавно Гагарина пообщалась с подписчиками, опубликовав фотографию с пляжа с надписью "Ничего не бойся".

Подписчики обратили внимание на её худобу, что вызвало волну критики. Однако певица уже давно не реагирует на подобные комментарии, объясняя, что поддерживает свою фигуру регулярными тренировками.

Также на её похудение могли повлиять интенсивные репетиции перед концертом в Лужниках, которые были настолько тяжелыми, что артистка несколько раз чувствовала себя плохо от переутомления.