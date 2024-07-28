После большого концерта в Лужниках Полина Гагарина отправилась в заслуженный отпуск с семьей.
Сейчас она отдыхает на неизвестном курорте, предположительно в Греции или на Мальдивах. Недавно Гагарина пообщалась с подписчиками, опубликовав фотографию с пляжа с надписью "Ничего не бойся".
Подписчики обратили внимание на её худобу, что вызвало волну критики. Однако певица уже давно не реагирует на подобные комментарии, объясняя, что поддерживает свою фигуру регулярными тренировками.
Также на её похудение могли повлиять интенсивные репетиции перед концертом в Лужниках, которые были настолько тяжелыми, что артистка несколько раз чувствовала себя плохо от переутомления.
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.