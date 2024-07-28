Том Круз ищет новую мать для своих будущих детей

Том Круз планирует расширение семьи

1:06 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Том Круз в последние годы все больше времени проводит в Великобритании, балансируя между Лондоном и сельской местностью.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

Это позволяет ему поддерживать тесные отношения с приемными детьми, Изабеллой и Коннором, которых он усыновил во время брака с Николь Кидман.

Однако его связь с младшей дочерью Сури, рожденной от Кэти Холмс, остается проблемной: они не общаются уже двенадцать лет. В то же время Круз задумывается о расширении своей семьи.

Согласно источнику Marca, в свои 62 года он хочет иметь больше детей и активно готовится к новому отцовству. В марте 2024 года актер расстался с российской светской львицей Эльсиной Хаировой, с которой у него были разные взгляды на отношения и детей. Круз особенно заинтересован в рождении ребенка от британки, чтобы укрепить свои корни в стране. Несмотря на разрыв с Эльсиной, он не оставляет планов на отцовство и надеется встретить подходящую женщину для создания новой семьи.