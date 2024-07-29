Внук певицы Аллы Пугачёвой Никита Пресняков вернулся в Россию из США

Внук Пугачёвой Никита Пресняков приехал в Россию из Америки

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналисты выследили проживающего в США внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова в России.

Фото: https://vk.com/nikita_presnyakov by ВК-аккаунт Никиты Преснякова is licensed under public doman

Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова тайно вернулся в Россию.

Никита Пресняков, по данным СМИ, сейчас отдыхает в России. Выяснить информацию о приезде внука Примадонны в РФ было несложно.

Супруга Никиты Алёна Краснова публикует кадры в Инстаграме* с ростовского застолья. Банкетный стол ломится от раков и разносолов.

Супруги отмечают медную свадьбу. Никита и Алёна прожили в браке 7 лет.

Ранее сообщалось, что многодетная мать Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей в честь Дня матери.

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