Журналисты выследили проживающего в США внука Аллы Пугачёвой Никиту Преснякова в России.
Сын Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова тайно вернулся в Россию.
Никита Пресняков, по данным СМИ, сейчас отдыхает в России. Выяснить информацию о приезде внука Примадонны в РФ было несложно.
Супруга Никиты Алёна Краснова публикует кадры в Инстаграме* с ростовского застолья. Банкетный стол ломится от раков и разносолов.
Супруги отмечают медную свадьбу. Никита и Алёна прожили в браке 7 лет.
Ранее сообщалось, что многодетная мать Кристина Орбакайте собрала вместе всех своих детей в честь Дня матери.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.