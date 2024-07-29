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Помолодевшая Алла Пугачёва вышла в свет в дерзком мини: ни одной морщинки

75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини

0:59
Шоу-бизнес

Внешний вид супер молодой Аллы Пугачёвой поразил зрителей фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле*.

75-летняя Алла Пугачёва появилась на публике в дерзком мини
Фото: https://www.instagram.com/alla_orfey by Инстаграм Аллы Пугачёвой is licensed under public doman

В Юрмале идёт фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Среди приглашённых звёзд мероприятия — Верка Сердючка, Настя Каменских, Андрей Макаревич*.

Появление Аллы Пугачевой на фестивале очень оживило публику. Примадонна прошла между зрительскими рядами, облачённая в экстремально короткие шорты и шляпу с широкими полями. Сопровождал звезду Максим Галкин**.

Гости фестиваля обратили внимание на то, что народная артистка СССР выглядит потрясающе молодо. Певица поразила окружающих свежестью и гладкостью своего лица без единой морщинки. Это породило слухи о том, что артистка перенесла пластическую операцию.

*признан Минюстом РФ иностранным агентом

** признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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