Внешний вид супер молодой Аллы Пугачёвой поразил зрителей фестиваля "Рандеву" Лаймы Вайкуле*.
В Юрмале идёт фестиваль Лаймы Вайкуле "Рандеву". Среди приглашённых звёзд мероприятия — Верка Сердючка, Настя Каменских, Андрей Макаревич*.
Появление Аллы Пугачевой на фестивале очень оживило публику. Примадонна прошла между зрительскими рядами, облачённая в экстремально короткие шорты и шляпу с широкими полями. Сопровождал звезду Максим Галкин**.
Гости фестиваля обратили внимание на то, что народная артистка СССР выглядит потрясающе молодо. Певица поразила окружающих свежестью и гладкостью своего лица без единой морщинки. Это породило слухи о том, что артистка перенесла пластическую операцию.
*признан Минюстом РФ иностранным агентом
** признан Минюстом РФ иностранным агентом
На Липцовском участке противник не оставляет попыток захватить село Глубокое. За сутки "северяне" отразили четыре атаки, уничтожено 15 украинских солдат.