Вслед за Глюкозой в Красноярске перед зрителями опозорился Глеб Самойлов из "Агаты Кристи"

В Красноярске снова разразился скандал. После случая с певицей Глюкозой дал жару солист группы "Агаты Кристи" Глеб Самойлов.
Глеб Самойлов появился перед публикой в рамках фестиваля "Небо Фест" в странном состоянии.
"Он сейчас упадёт", — комментировали происходящее на сцене зрители.
Зрители сняли на видео артиста, который выглядел очень уставшим. В середине песни Самойлов потерял нить исполняемой песни. Допеть композицию певец не смог. Он передал микрофон гитаристу, чтобы тот завершил номер.
Выстоять на сцене отведённые ему 40 минут Самойлов не сумел.
Интернет-пользователи шутят, что кто-то навёл на выступающих в Красноярске артистов порчу.
Ранее Регина Тодоренко призвала не устраивать травлю против певицы Глюкозы.
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