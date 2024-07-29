Игорь Николаев высказался о завершении шоу "Маска": гениальный юбиляр

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, кому посвящён финал телевизионного шоу "Маска".
Игорь Николаев опубликовал фото в честь завершения шоу "Маска". На снимке запечатлены Игорь Крутой, Николай Басков и Сергей Лазарев. Он отметил, что все участники программы уже разоблачены.
Николаев объяснил, что "Маска" посвящена 70-летнему юбилею Игоря Крутого.
"Яркие песни, яркие артисты и гениальный юбиляр!" — написал автор исполнитель хита "Выпьем за любовь" в "Инстаграме"*.
Ранее юрист Катя Гордон заявила, что Игорь Николаев требовал с блогера деньги за носки.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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