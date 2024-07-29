Игорь Николаев высказался о завершении шоу "Маска": гениальный юбиляр

Игорь Николаев рассказал о финале шоу "Маска"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец и композитор Игорь Николаев рассказал, кому посвящён финал телевизионного шоу "Маска".

Фото: https://www.instagram.com/igor_nikolaev_music by Инстаграм Игоря Николаева is licensed under public doman

Игорь Николаев опубликовал фото в честь завершения шоу "Маска". На снимке запечатлены Игорь Крутой, Николай Басков и Сергей Лазарев. Он отметил, что все участники программы уже разоблачены.

Николаев объяснил, что "Маска" посвящена 70-летнему юбилею Игоря Крутого.

"Яркие песни, яркие артисты и гениальный юбиляр!" — написал автор исполнитель хита "Выпьем за любовь" в "Инстаграме"*.

Ранее юрист Катя Гордон заявила, что Игорь Николаев требовал с блогера деньги за носки.

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