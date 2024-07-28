Звёзды на сцене: Shaman и Лепс продолжают удивлять

Shaman и Григорий Лепс: гастрольные рекорды и будущий дуэт

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Журналисты исследовали деятельность ведущих артистов российского шоу-бизнеса. Shaman в 2024 году провел 49 концертов с полными аншлагами и планирует дать еще более 30 выступлений до конца года, что в общей сложности составляет около 80 гастролей. Кроме того, он выступал на десятках массовых мероприятий и частных вечеринок. Недавно получивший звание заслуженного артиста, он иногда проводит концерты в одном городе по три дня подряд.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

Григорий Лепс, народный артист, работает в аналогичном ритме. С начала года он дал 33 сольных концерта и планирует еще 28, что в сумме составляет 61 выступление. К этому добавляются его частные выступления и участие в различных мероприятиях. Лепс заявил, что Shaman, настоящее имя которого Ярослав Дронов, является великолепным певцом, и анонсировал их совместную работу, об этом он сообщил на церемонии вручения Российской национальной премии "Виктория".