Татьяна Брухунова заявила, что признательна Алёне Водонаевой за жизненный совет

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осадила неприятного комментатора в социальных сетях по методу Алёны Водонаевой.
Татьяна Брухунова рассказала в "Инстаграме"*, что взяла на вооружение совет звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой о том, как нужно ставить на место хейтеров.
Супруга юмориста предположила, что люди, оставляющие негативные комментарии под фото известных персон, жаждут популярности. Она решила порадовать хейтера публичностью и опубликовала фото "приятной шарообразной женщины" в социальных сетях.
"Знакомьтесь!" — торжественно сказала Татьяна, показав снимок женщины, которая обозвала её чучелом.
Ранее Татьяна Брухунова рассказала женщинам, как найти своего избранника.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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