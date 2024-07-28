Татьяна Брухунова заявила, что признательна Алёне Водонаевой за жизненный совет

Брухунова призналась, что научилась ставить на место хейтеров у Водонаевой

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Молодая жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова осадила неприятного комментатора в социальных сетях по методу Алёны Водонаевой.

Фото: https://www.instagram.com/bruhunova by Инстаграм Татьяны Брухуновой is licensed under public doman

Татьяна Брухунова рассказала в "Инстаграме"*, что взяла на вооружение совет звезды "Дома-2" Алёны Водонаевой о том, как нужно ставить на место хейтеров.

Супруга юмориста предположила, что люди, оставляющие негативные комментарии под фото известных персон, жаждут популярности. Она решила порадовать хейтера публичностью и опубликовала фото "приятной шарообразной женщины" в социальных сетях.

"Знакомьтесь!" — торжественно сказала Татьяна, показав снимок женщины, которая обозвала её чучелом.

Ранее Татьяна Брухунова рассказала женщинам, как найти своего избранника.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской