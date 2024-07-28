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История любви Александра Петрова и Вики: от случайной встречи до годовщины брака

Неожиданная сказка: свадьба Александра Петрова и его незнакомки Вики

1:33
Шоу-бизнес

В прошлом сентябре Александр Петров удивил общественность неожиданной новостью о своей свадьбе с Викторией, далекой от мира шоу-бизнеса. Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" случайно встретил 35-летнюю Викторию, и их отношения превратились в настоящую сказку. Пара часто путешествует по самым романтичным местам мира, демонстрируя свою любовь.

Неожиданная сказка: свадьба Александра Петрова и его незнакомки Вики
Фото: ли оный Инстаграмм-аккаунт Александра Петрова @actorsashapetrov

Пять лет назад Вика и представить не могла, что станет женой одного из самых известных актеров России. Тогда она публиковала фотографии с дачи и весело отмечала свое 17-летие, в то время как Александр становился популярным благодаря ярким ролям, включая обаятельного Гришу Измайлова.

Поклонники актера отмечают безупречный вкус его супруги, хотя еще пять лет назад Вика выглядела совсем иначе — как угловатый подросток, ищущий свой стиль.

Александр встретил Викторию случайно. Вместе с режиссером Климом Шипенко и промоутером Андреем Фоминым он отправился в ресторан, но из-за большого количества посетителей компания решила сменить место. В новом месте Петров заметил двух женщин за столиком и решил проявить инициативу.

Немногие верили, что брак между Александром и Викторией продлится долго, но 10 сентября они отметят свою годовщину. Публикации в социальных сетях показывают, что чувства пары не угасли, и они по-прежнему счастливы проводить время вместе.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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