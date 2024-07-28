Юрий Лоза призвал не болеть за россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде: "Наших там нет"

Певец Юрий Лоза объяснил, что приветствует решение российских телеканалов не транслировать показ открытия Олимпиады в Париже.
Автор и исполнитель хита "Плот" считает, что наблюдать за Олимпиадой, на которой официально не представлена Россия, не имеет смысла.
"Наших там нет, а значит, и смотреть не интересно", — выразил своё мнение артист в личном Telegram-канале.
Лозу возмутила травля российских атлетов, так как политика, по его мнению, не должна вмешиваться в спорт. Он призвал не болеть за спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе на Олимпиаде.
"Сами приехали, сами выступили, сами что-то завоевали и сами за себя порадовались", — написал певец в микроблоге.
Он посоветовал россиянам заняться своими делами, не обращая внимания на события Олимпиады в Париже.
Ранее Юрий Лоза обвинил в садизме сотрудников телеканала "Матч-ТВ".
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