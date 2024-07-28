Павел Прилучный рассказал о неприятном инциденте на Мальдивах, где отдыхает с детьми

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный пожаловался на неприятный исход во время водных прогулок с детьми на Мальдивах.
Павел Прилучный опубликовал жизнерадостный снимок в "Инстаграме"* в компании сына Тимофея и дочки Мии от актрисы Агаты Муцениеце.
"Наши лица за 5 минут, как мы потеряли GoPro в океане. Никогда не берите камеру в покатушки на плюшке", — дал совет артист подписчикам, объяснив, что подводного контента у них не будет из-за потери техники.
Ранее Зепюр Брутян показала счастливого отца Павла Прилучного с тремя детьми на Мальдивах.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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