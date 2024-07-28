Павел Прилучный рассказал о неприятном инциденте на Мальдивах, где отдыхает с детьми

Павел Прилучный рассказал, как лишился дорогой техники на Мальдивах

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда сериала "Мажор" Павел Прилучный пожаловался на неприятный исход во время водных прогулок с детьми на Мальдивах.

Фото: https://www.instagram.com/bugevuge by Инстаграм Павла Прилучного is licensed under public doman

Павел Прилучный опубликовал жизнерадостный снимок в "Инстаграме"* в компании сына Тимофея и дочки Мии от актрисы Агаты Муцениеце.

"Наши лица за 5 минут, как мы потеряли GoPro в океане. Никогда не берите камеру в покатушки на плюшке", — дал совет артист подписчикам, объяснив, что подводного контента у них не будет из-за потери техники.

Ранее Зепюр Брутян показала счастливого отца Павла Прилучного с тремя детьми на Мальдивах.

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