Анфиса Чехова о борьбе с весом: отдых во Франции и новые планы

Анфиса Чехова призналась в наборе веса на отдыхе и поделилась планами на будущее

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Анфиса Чехова долгие годы боролась с лишним весом и недавно достигла фигуры своей мечты. Телеведущая утверждала, что ведет обычную жизнь худого человека и не сильно беспокоится о диетах.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Анфисы Чеховой @achekhova

Однако на отдыхе во Франции Анфиса поправилась, о чем призналась в своем микроблоге, сопроводив пост фотографией в купальнике и комментарием:

"Доброе утро от человека, который наел, наверное, 5 килограммов за время отдыха".

Ранее Чехова говорила о планах переехать за город и построить там собственный спортзал, чтобы тренироваться, не выезжая никуда.