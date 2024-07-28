Анфиса Чехова о борьбе с весом: отдых во Франции и новые планы

Анфиса Чехова долгие годы боролась с лишним весом и недавно достигла фигуры своей мечты. Телеведущая утверждала, что ведет обычную жизнь худого человека и не сильно беспокоится о диетах.
Однако на отдыхе во Франции Анфиса поправилась, о чем призналась в своем микроблоге, сопроводив пост фотографией в купальнике и комментарием:
"Доброе утро от человека, который наел, наверное, 5 килограммов за время отдыха".
Ранее Чехова говорила о планах переехать за город и построить там собственный спортзал, чтобы тренироваться, не выезжая никуда.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.