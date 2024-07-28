Лера Кудрявцева о промахах Олимпиады в Париже: "Когда нет денег на бассейны"

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что спортсмены на Олимпиаде в Париже не могут больше тренироваться в реке Сене.
На Олимпиаде в Париже возникли проблемы с тренировками пловцов, так как представленная олимпийцам река Сена оказалась сильно загрязнена сточными водами.
Ведущая шоу "Секрет на миллион" напомнила, что министр спорта Франции слегла с дизентерией, искупавшись в главной реке Парижа. Не спасло чиновницу и то, что она купалась в защитном костюме.
"Тяжело да, когда нет денег на бассейны и, собственно, нормальные условия для спортсменов. И на что они надеялись?" — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Париже выступила певица Селин Дион.
Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.