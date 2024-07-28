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Лера Кудрявцева о промахах Олимпиады в Париже: "Когда нет денег на бассейны"

Кудрявцева об отмене заплывов на Олимпиаде в Париже: "На что они надеялись?"

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Шоу-бизнес

Телеведущая Лера Кудрявцева прокомментировала новость о том, что спортсмены на Олимпиаде в Париже не могут больше тренироваться в реке Сене.

Кудрявцева об отмене заплывов на Олимпиаде в Париже: "На что они надеялись?"
Фото: commons.wikimedia.org by Anne Jea., CC BY-SA 4.0

На Олимпиаде в Париже возникли проблемы с тренировками пловцов, так как представленная олимпийцам река Сена оказалась сильно загрязнена сточными водами.

Ведущая шоу "Секрет на миллион" напомнила, что министр спорта Франции слегла с дизентерией, искупавшись в главной реке Парижа. Не спасло чиновницу и то, что она купалась в защитном костюме.

"Тяжело да, когда нет денег на бассейны и, собственно, нормальные условия для спортсменов. И на что они надеялись?" — написала Кудрявцева в своём Telegram-канале.

Ранее сообщалось, что на открытии Олимпиады в Париже выступила певица Селин Дион.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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