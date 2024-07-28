Кристина Орбакайте показала, как отдыхает с дочерью Клавдией в Италии

Кристина Орбакайте поделилась снимками с дочерью из Италии

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Кристина Орбакайте продолжает своё путешествие по миру. На этот раз звезда добралась до Италии.

Фото: https://www.instagram.com/orbakaite_k by Инстаграм Кристины Орбакайте is licensed under public doman

Дочь Аллы Пугачёвой стремительно перемещается по живописным уголкам нашей планеты. После Израиля она с мужем Михаилом Земцовым и дочерью Клавдией отправилась в Перу.

Сейчас звёздное семейство находится уже в Европе.

"Всем привет из солнечной и вкусной Италии", — подписала кадры с наследницей Орбакайте в "Инстаграме"*.

Ранее сообщалось, что Аллу Пугачёву заметили гуляющей по Юрмале в компании сына Гарри, который стал уже выше матери.

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