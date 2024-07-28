Скандал в шоу-бизнесе: Успенская и Киркоров — оскорбления и судебные разбирательства

Любовь Успенская прилюдно оскорбила Филиппа Киркорова после проигрыша в суде. Артистка вместе с дочерью Татьяной Плаксиной посетила вечеринку в честь 35-летия певца Анатолия Цоя, где выразила свое отношение к Киркорову, назвав его "отбросом".
Успенская отметила, что пришла на праздник не к нему, и отказалась бы от визита, если бы знала о его присутствии, считая это для него большой честью. Конфликт между звездами начался после интервью Успенской журналистке Алене Жигаловой, где Киркорова назвали "женоненавистником".
В ответ Филипп Бедросович подал в суд на Успенскую, требуя 10 млн рублей за моральный ущерб. 22 июля Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил иск, присудив компенсацию в размере почти 280 тысяч рублей. Успенская планирует подать встречный иск в суд, утверждая, что Киркоров назвал ее "попрошайкой", и слушания по этому делу пройдут в августе.
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