Елизавета Боярская сравнила свою жизнь с мужем с ездой на воображаемом мопеде

Актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга, актёра Максима Матвеева, которому исполнилось 42 года.
Звезда фильма "Ирония судьбы-2" опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков в мужем Максимом Матвеевым. Супружеская пара примерила на себя роль героев чёрно-белого фильма в стиле ретро.
"За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днём рождения и с годовщиной, моя любовь!" — обратилась к супругу Елизавета.
Актёры вместе уже 14 лет, в их семье подрастают двое сыновей.
Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Боярская вышла на связь после того, как надолго исчезла из социальных сетей. Она объяснила, почему прекратила вести публичную жизнь.
* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской
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