Елизавета Боярская сравнила свою жизнь с мужем с ездой на воображаемом мопеде

Елизавета Боярская обратилась к мужу в день его рождения

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Елизавета Боярская трогательно поздравила супруга, актёра Максима Матвеева, которому исполнилось 42 года.

Фото: https://www.instagram.com/lizavetabo by Инстаграм Елизаветы Боярской is licensed under public doman

Звезда фильма "Ирония судьбы-2" опубликовала в "Инстаграме"* серию снимков в мужем Максимом Матвеевым. Супружеская пара примерила на себя роль героев чёрно-белого фильма в стиле ретро.

"За твоей спиной мне всегда надежно и спокойно, даже когда мы едем на воображаемом мопеде. С днём рождения и с годовщиной, моя любовь!" — обратилась к супругу Елизавета.

Актёры вместе уже 14 лет, в их семье подрастают двое сыновей.

Ранее сообщалось, что актриса Елизавета Боярская вышла на связь после того, как надолго исчезла из социальных сетей. Она объяснила, почему прекратила вести публичную жизнь.

* социальная сеть запрещена в РФ; принадлежат корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской