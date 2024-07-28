Веселая Пенсия: как Сергей Пенкин планирует проводить свое время

Сергей Пенкин: планы на пенсию и отказ от садоводства

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Сергей Пенкин заявил, что на пенсии не собирается заниматься садоводством. Заслуженный артист России планирует проводить время весело и в хорошей компании.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Пенкина @penkinofficial

В беседе со Светланой Бондарчук, на которую ссылается 5 Канал, он рассказал, что намерен переделать свой загородный дом в дом престарелых, где будут играть джазовые музыканты и даже устраиваться стриптиз. Несмотря на такие планы, Пенкин выступает против пансионатов для пожилых людей, считая, что дети не должны сдавать своих родителей в такие учреждения, так как там люди быстрее стареют и умирают. По его мнению, жизнь в семье и в своем доме помогает поддерживать интерес к жизни.

Ранее Сергей Пенкин, известный как "серебряный принц", произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только своим вокалом, но и яркими нарядами, а в качестве сюрприза угостил всех поклонников шампанским.