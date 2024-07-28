Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Дефицит запчастей: какие автомобили ждут ремонт по полгода
Растения, которые не любят зольную подкормку
Любовь Успенская: оскорбления в адрес Киркорова и новый судебный иск
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского
Российские ученые устанавливают лазерные зубные импланты
Европа снова зависит от российского газа
Сны помогают мозгу просеивать и сохранять важную информацию, отбрасывая ненужную
Как правильно удобрять комнатные растения органикой: 11 лучших способов
Веселая Пенсия: как Сергей Пенкин планирует проводить свое время

Сергей Пенкин: планы на пенсию и отказ от садоводства

1:01
Шоу-бизнес

Сергей Пенкин заявил, что на пенсии не собирается заниматься садоводством. Заслуженный артист России планирует проводить время весело и в хорошей компании.

Сергей Пенкин: планы на пенсию и отказ от садоводства
Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Сергея Пенкина @penkinofficial

В беседе со Светланой Бондарчук, на которую ссылается 5 Канал, он рассказал, что намерен переделать свой загородный дом в дом престарелых, где будут играть джазовые музыканты и даже устраиваться стриптиз. Несмотря на такие планы, Пенкин выступает против пансионатов для пожилых людей, считая, что дети не должны сдавать своих родителей в такие учреждения, так как там люди быстрее стареют и умирают. По его мнению, жизнь в семье и в своем доме помогает поддерживать интерес к жизни.

Ранее Сергей Пенкин, известный как "серебряный принц", произвел фурор на своем концерте в Нижневартовске. Он впечатлил зрителей не только своим вокалом, но и яркими нарядами, а в качестве сюрприза угостил всех поклонников шампанским.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Популярное
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны

Борьба с сорняками для многих огородников становится настоящей проблемой.

Назван лучший способ борьбы с сорняками
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Сводка с фронта: наконец освобождена Красногоровка, под Херсоном сдались в плен 17 морпехов ВСУ
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Последние материалы
Организаторы шабаша извращенцев на Олимпиаде в Париже принесли извинения
Патриарх Кирилл наградил Владимира Путина орденом Александра Невского
Российские ученые устанавливают лазерные зубные импланты
Европа снова зависит от российского газа
Сны помогают мозгу просеивать и сохранять важную информацию, отбрасывая ненужную
Как правильно удобрять комнатные растения органикой: 11 лучших способов
Дмитрий Песков считает судьбу МОК незавидной в свете последних событий на Олимпиаде
Дмитрий Медведев про Олимпиаду: "Не следите за позорным фрик-шоу в интернете!"
Николай Патрушев полагает, что мирные инициативы Киева являются ложным ходом
Владимир Путин поручил перенести офисы госкомпаний в регионы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников