Максим Галкин* о трагедии на Голанских высотах

Максим Галкин* о трагедии: дети снова становятся жертвами террористов

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

27 июля на Голанских высотах произошла ужасная трагедия, в результате которой погибли 12 человек после падения ракеты на футбольное поле. Израиль обвинил шиитскую организацию "Хезболла" в этом акте.

Фото: openverse.orgм by Okras, CC BY-SA 4.0

Максим Галкин*, уехавший из России в Израиль вместе с семьей после начала специальной военной операции на Украине, не смог остаться равнодушным к произошедшему. Он выразил свои соболезнования и возмущение в социальных сетях, подчеркивая, что среди погибших есть подростки и что дети все чаще становятся жертвами террористов, что является "невыносимо". Ракета попала в старинное арабское поселение друзов, где проходил детский матч.

В ответ на инцидент министр обороны Израиля Йоав Галант обещал, что страна нанесет "сильный удар по врагу", хотя "Хезболла" официально отрицает свою причастность к атаке.

*признан иноагентом на территории РФ