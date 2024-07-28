На фестивале в Юрмале: Андрей Данилко и его русский завет

Фестиваль без звезд: Юрмала и уходящая популярность артистов

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

На фестивале в Юрмале артисты предпочли избегать общения на русском языке, за исключением Андрея Данилко, который выступил в роли Верки Сердючки и активно взаимодействовал с коллегами и публикой на русском. Он отметил, что частые перебои с электроэнергией в Киеве заставляют его постоянно носить фонарик, и выразил радость от увиденного в магазине крема под названием "Второй шанс", намекнув на свое желание вернуть былую популярность в России.

Фото: личный Инстаграмм-аккаунт Верки Сердючки @v_serduchka

Он также приветствовал Аллу Пугачеву, находившуюся в зрительном зале, и отправил ей букет цветов. По данным, только 10% билетов на фестиваль были распроданы, а ВИП-столы и почетные места предоставлялись бесплатно. В афише значились в основном менее известные исполнители, среди которых не оказалось имени Пугачевой.