Дженнифер Гарнер публично высмеяла Бена Аффлека на фоне его разрыва с Джей Ло

Дженнифер Гарнер сделала тонкий намёк на личные проблемы Бена Аффлека

1:07 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дженнифер Гарнер сделала завуалированное замечание о личной жизни своего бывшего мужа, Бена Аффлека, на фоне драматических событий в его нынешних отношениях с Дженнифер Лопес.

Фото: flickr.com by Karon Liu, CC BY-SA 2.0

Гарнер и Аффлек были женаты с 2005 по 2015 год и имеют троих детей: Вайолет (18 лет), Фину (15 лет) и Самуэла (12 лет). Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей.

Дженнифер Гарнер активно участвует в своей профессиональной жизни и недавно вернулась к роли Электры Начиос в фильме Marvel "Дэдпул и Росомаха". В одной из сцен Электра делает сухое замечание о смерти Сорвиголовы, что многие восприняли как тонкий намек на текущие проблемы в жизни Аффлека.

Дженнифер также появилась на фестивале Comic-Con International 2024 в Сан-Диего вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, одетая в алое мини-платье с открытыми плечами и туфлями на каблуках.