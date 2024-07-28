Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стало известно, зачем водители устанавливают сетку между передними сидениями
8 типичных ошибок при готовке каши, которые совершают все
ЕК требует возврата субсидии из-за срыва проекта СПГ-терминала
Эти советы помогут продлить урожай огурцов
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе
Дженнифер Гарнер публично высмеяла Бена Аффлека на фоне его разрыва с Джей Ло

Дженнифер Гарнер сделала тонкий намёк на личные проблемы Бена Аффлека

1:07
Шоу-бизнес

Дженнифер Гарнер сделала завуалированное замечание о личной жизни своего бывшего мужа, Бена Аффлека, на фоне драматических событий в его нынешних отношениях с Дженнифер Лопес.

Дженнифер Гарнер сделала тонкий намёк на личные проблемы Бена Аффлека
Фото: flickr.com by Karon Liu, CC BY-SA 2.0

Гарнер и Аффлек были женаты с 2005 по 2015 год и имеют троих детей: Вайолет (18 лет), Фину (15 лет) и Самуэла (12 лет). Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей.

Дженнифер Гарнер активно участвует в своей профессиональной жизни и недавно вернулась к роли Электры Начиос в фильме Marvel "Дэдпул и Росомаха". В одной из сцен Электра делает сухое замечание о смерти Сорвиголовы, что многие восприняли как тонкий намек на текущие проблемы в жизни Аффлека.

Дженнифер также появилась на фестивале Comic-Con International 2024 в Сан-Диего вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, одетая в алое мини-платье с открытыми плечами и туфлями на каблуках.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"

В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.

Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Назван лучший способ борьбы с сорняками
Самый лучший способ борьбы с сорняками: дачники довольны
Когда зола может сыграть злую шутку с урожаем: не делайте так
Чайная ложка на ведро воды: как легко решить проблему пустоцвета на огурцах
Армия РФ начала перехватывать видеосигналы с беспилотников ВСУ Дмитрий Плотников С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова
Без мужа, но с охранником: 75-летняя Алла Пугачёва при полном параде появилась на фестивале "Рандеву" в Юрмале
Когда сливы начинают гнить на ветках: основные факторы и методы восстановления
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Не бойтесь мяты на участке! Профессор МГУ рассказал, что за это не будет штрафов
Последние материалы
Доктор рассказал о рисках и пользе холодной воды для закаливания
Том Круз удостоился ордена Почётного легиона Франции
Как не оскорбить армянскую культуру
Корпорация Google заявила о прекращении работы коротких URL-адресов в 2025 году
Apple Intelligence: искусственный интеллект для iOS 18 ожидается в августе
Туристам на заметку: строгие запреты в Казахстане
Как Xbox сталкивается с финансовыми вызовами перед лицом конкуренции с PlayStation
Как предотвратить неприятные запахи на кухне без вытяжки
Почему дорогие средства не работают: распространенные ошибки в использовании
Даня Милохин попробовал себя в кондитерском деле
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников