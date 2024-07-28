Дженнифер Гарнер сделала завуалированное замечание о личной жизни своего бывшего мужа, Бена Аффлека, на фоне драматических событий в его нынешних отношениях с Дженнифер Лопес.
Гарнер и Аффлек были женаты с 2005 по 2015 год и имеют троих детей: Вайолет (18 лет), Фину (15 лет) и Самуэла (12 лет). Несмотря на развод, им удалось сохранить дружеские отношения ради детей.
Дженнифер Гарнер активно участвует в своей профессиональной жизни и недавно вернулась к роли Электры Начиос в фильме Marvel "Дэдпул и Росомаха". В одной из сцен Электра делает сухое замечание о смерти Сорвиголовы, что многие восприняли как тонкий намек на текущие проблемы в жизни Аффлека.
Дженнифер также появилась на фестивале Comic-Con International 2024 в Сан-Диего вместе с Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом, одетая в алое мини-платье с открытыми плечами и туфлями на каблуках.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.