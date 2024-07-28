Покинувший Россию Даня Милохин попробовал себя в новом деле

Даня Милохин попробовал себя в кондитерском деле

0:43 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Скандальный блогер Даня Милохин, ныне проживающий в Дубае, решил попробовать себя в роли кондитера и испек торт под руководством известного блогера-кондитера.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, CC BY-SA 4.0

В прошлом он участвовал в шоу "Ледниковый период", но вскоре покинул его и Россию, сославшись на усталость. Позже записал песню с критикой Первого канала и переехал к рэперу Моргенштерну*, испытывая финансовые трудности. Недавно Милохин активно занимался боксом и победил в турнире, сообщает "Комсомольская Правда".

Возвращаться в Россию он не планирует из-за страха преследования за уклонение от службы в армии.

* Признан иностранным агентом на территории РФ