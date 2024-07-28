Скандальный блогер Даня Милохин, ныне проживающий в Дубае, решил попробовать себя в роли кондитера и испек торт под руководством известного блогера-кондитера.
В прошлом он участвовал в шоу "Ледниковый период", но вскоре покинул его и Россию, сославшись на усталость. Позже записал песню с критикой Первого канала и переехал к рэперу Моргенштерну*, испытывая финансовые трудности. Недавно Милохин активно занимался боксом и победил в турнире, сообщает "Комсомольская Правда".
Возвращаться в Россию он не планирует из-за страха преследования за уклонение от службы в армии.
* Признан иностранным агентом на территории РФ
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.