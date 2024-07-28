Бритни Спирс "передумала" подавать в суд на известную певицу

Бритни Спирс опровергла слухи о судебном иске против Холзи

0:35 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

В социальных сетях американской певицы Бритни Спирс появилось сообщение о том, что она намерена подать в суд на исполнительницу Холзи за использование ее песни "Lucky" и за то, что в клипе Холзи изображает ее как "поверхностную поп-звезду".

Фото: flickr.com by hnkkk, CC BY-SA 2.0

Однако вскоре после этого Бритни опубликовала другой пост, где сообщила, что ее аккаунт был взломан, а сообщения были фейковыми.

Она заверила своих поклонников, что это не она писала эти сообщения, что она любит Холзи и удалила посты после восстановления доступа к аккаунту.