В социальных сетях американской певицы Бритни Спирс появилось сообщение о том, что она намерена подать в суд на исполнительницу Холзи за использование ее песни "Lucky" и за то, что в клипе Холзи изображает ее как "поверхностную поп-звезду".
Однако вскоре после этого Бритни опубликовала другой пост, где сообщила, что ее аккаунт был взломан, а сообщения были фейковыми.
Она заверила своих поклонников, что это не она писала эти сообщения, что она любит Холзи и удалила посты после восстановления доступа к аккаунту.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.