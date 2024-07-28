Юлия Власова оставила своих фанатов в раздумьях об отношениях с Деппом

Юлия Власова объяснила, почему скрывает свою личную жизнь от общественности

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель из Екатеринбурга Юлия Власова высказалась о своей личной жизни, объясняя, почему она предпочитает не делиться своими любовными переживаниями публично.

Фото: Социальные сети by Юлия Власова, PDM

Уже два года она находится в отношениях с Джонни Деппом, с которым их впервые заметили вместе на концерте. Однако недавно Юлия неоднозначно высказалась о своих отношениях.

"Некоторые вещи лучше оставить в прошлом", — заявила модель.

Она подчеркнула, что делится своими переживаниями только с близкими, чтобы поддерживать внутреннюю гармонию и искренность. Личная жизнь, по мнению Юлии, должна оставаться пространством для самопознания и внутреннего роста, вне общественного обсуждения.