Модель из Екатеринбурга Юлия Власова высказалась о своей личной жизни, объясняя, почему она предпочитает не делиться своими любовными переживаниями публично.
Уже два года она находится в отношениях с Джонни Деппом, с которым их впервые заметили вместе на концерте. Однако недавно Юлия неоднозначно высказалась о своих отношениях.
"Некоторые вещи лучше оставить в прошлом", — заявила модель.
Она подчеркнула, что делится своими переживаниями только с близкими, чтобы поддерживать внутреннюю гармонию и искренность. Личная жизнь, по мнению Юлии, должна оставаться пространством для самопознания и внутреннего роста, вне общественного обсуждения.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.