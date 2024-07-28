Натали раскрыла мистическое послание от покойного мужа: будет новая песня

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Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа

1:08
Шоу-бизнес

В конце июля 2023 года умер муж певицы Натали, Александр Рудин. Горе было настолько велико, что певица временно прекратила общение с прессой и не выходила на связь в социальных сетях.

Натали возвращается с новой песней спустя год после смерти мужа
Фото: Социальные сети by Натали, PDM

Со временем она вернулась к концертной деятельности, следуя пожеланию покойного супруга, который хотел, чтобы она продолжала петь.

Прошел год, и Натали опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о своих переживаниях за это время. Певица призналась, что до сих пор не смирилась с утратой, но получила знак от Александра, что он хочет, чтобы она жила и радовалась. Этот знак стал для нее поворотным моментом, и Натали почувствовала готовность выпустить новую песню, премьера которой состоится в августе 2024 года.

Поклонники поддержали певицу, выразив свои теплые слова и пожелания. Натали рассказала, что осознала важность мужа в своей жизни только после его смерти и теперь, спустя год, смогла найти ответы на свои вопросы и продолжить двигаться вперед.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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