В конце июля 2023 года умер муж певицы Натали, Александр Рудин. Горе было настолько велико, что певица временно прекратила общение с прессой и не выходила на связь в социальных сетях.
Со временем она вернулась к концертной деятельности, следуя пожеланию покойного супруга, который хотел, чтобы она продолжала петь.
Прошел год, и Натали опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о своих переживаниях за это время. Певица призналась, что до сих пор не смирилась с утратой, но получила знак от Александра, что он хочет, чтобы она жила и радовалась. Этот знак стал для нее поворотным моментом, и Натали почувствовала готовность выпустить новую песню, премьера которой состоится в августе 2024 года.
Поклонники поддержали певицу, выразив свои теплые слова и пожелания. Натали рассказала, что осознала важность мужа в своей жизни только после его смерти и теперь, спустя год, смогла найти ответы на свои вопросы и продолжить двигаться вперед.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.