Селин Дион в роскошном платье от Dior ошеломила всех на Олимпиаде в Париже

Селин Дион выступила на открытии Олимпиады в Париже

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Селин Дион выступила на открытии Олимпиады в Париже, поразив публику своим исполнением песни Эдит Пиаф "Hymne à l'Amour".

Фото: Социальные сети by Селин Дион, PDM

Певица, страдающая синдромом мышечной скованности, выбрала роскошное платье Dior, созданное дизайнером Марией Грацией Кьюри. На изготовление платья ушло более 1000 часов, и оно включало 500 метров бахромы и шелковый шлейф, расшитый пайетками.

Наряд произвел настоящий вау-эффект, оживая с каждым движением артистки. В Сети активно обсуждали её образ, отмечая его женственность и яркость. Блогеры и поклонники выразили восторг и поддержку Дион, которая не ожидала такого тёплого приёма. Канадская певица осталась в Париже, где её встречают преданные фанаты.

Это её второе выступление на открытии Олимпийских игр, первое было в 1996 году в Атланте.