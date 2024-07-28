Названы звёзды, которые добились успеха без школьного диплома

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Эти знаменитости не окончили школу

1:07
Шоу-бизнес

Среди мировых знаменитостей есть немало тех, кто не только не поступал в университет, но даже не закончил школу.

Эти знаменитости не окончили школу
Фото: commons.wikimedia.org by GabboT, CC BY-SA 2.0

Отсутствие диплома о среднем образовании не помешало им стать кумирами миллионов: Кэтрин Зета-Джонс, Том Круз, Дрю Бэрримор, Райан Гослинг, Камерон Диаз, Дэниел Рэдклифф, Жизель Бюндхен, Роберт Дауни-младший, Николь Кидман, Николас Кейдж, Деми Мур, Джонни Депп, Аврил Лавин, Джон Траволта, Бритни Спирс, Линдси Лохан, Чарли Шин, Рианна и Пэрис Хилтон.

Эти звезды оставили учебу в разном возрасте по различным причинам: раннее начало карьеры, семейные проблемы или проблемы с законом. Несмотря на отсутствие формального образования, они смогли добиться значительных успехов в своих профессиональных областях.

Истории этих знаменитостей показывают, что для достижения успеха не всегда требуется формальное образование, и в Голливуде зачастую важнее талант и целеустремленность.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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