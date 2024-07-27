"Это — отбросы": Успенская решила подать в суд на Киркорова

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Любовь Успенская оскорбила Филиппа Киркорова

1:10
Шоу-бизнес

Вчера Анатолий Цой отмечал свое 35-летие. Любовь Успенская публично поздравила его, отметив их совместную работу на сцене и пожелав ему успехов.

Любовь Успенская оскорбила Филиппа Киркорова
Фото: Openverse by Serge Serebro, CC BY-SA 3.0

Праздник, организованный Анатолием, посетила сама Успенская, однако Филипп Киркоров, несмотря на обещание, не смог приехать из-за съемок.

Во время интервью журналисты задали вопрос Успенской о Киркорове, на что она ответила резко и оскорбительно.

"Кто мне он и кто Толик? Толик — золотой человек. А это — отбросы", — передаёт слова Успенской The Voice Mag.

Киркоров недавно выиграл судебное дело против Успенской и пообещал передать выигранные 280 тысяч рублей в благотворительные фонды. Однако Успенская опровергла эту информацию, заявив, что сумма составила всего 70 тысяч рублей, и добавила, что она сама не платила адвокатам.

Также она сообщила о подаче встречного иска против Киркорова за его оскорбления и выразила твердое намерение продолжить судебные разбирательства, не желая примирения.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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