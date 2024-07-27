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В роскошном особняке Аффлека и Лопес за 68 миллионов долларов больше никто не живёт

Бен Аффлек приобрел новый дом в Пасифик-Палисейдс

1:04
Шоу-бизнес

Вот уже несколько месяцев поклонники наблюдают за крахом отношений между Беном Аффлеком и Дженнифер Лопес.

Бен Аффлек приобрел новый дом в Пасифик-Палисейдс
Фото: Openverse by Gage Skidmore, CC BY-SA 2.0

По последним новостям, Аффлек съехал из их общего дома, пока Лопес отдыхала в Италии, и они выставили особняк на продажу.

Особняк, оцененный в 68 миллионов долларов, включает в себя 12 спален, 24 ванных комнаты и множество роскошных удобств, но так и не нашел покупателя. Аффлек уже приобрел новый дом в Пасифик-Палисейдс за 20,5 миллионов долларов, где он будет жить отдельно. Лопес пока не приобрела новое жилье, а ее поведение также намекает на разрыв: Аффлек не был приглашен на ее недавний 55-й день рождения.

Причины разрыва вызывают споры среди поклонников: одни обвиняют тяжелый характер Лопес, другие — угрюмость и сварливость Аффлека. Инсайдеры утверждают, что пара идет к разводу из-за невозможности изменить друг друга и справиться с личными проблемами.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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