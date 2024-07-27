Известная телеведущая Анфиса Чехова призналась на съемках шоу "Место силы" на ТНТ, что никогда не была в официальном браке.
На шоу экстрасенсы дали различные оценки её личной жизни: одни утверждали, что у неё было три брака, другие говорили, что паспорт чист, но свадебные платья она примеряла несколько раз.
Анфиса поделилась, что подозревает у себя венец безбрачия, однако экстрасенсы уверили её в обратном, утверждая, что у неё нет такого проклятия и скоро произойдет знакомство с перспективой брака. Она также призналась, что долгое время была против официального брака, несмотря на полученные шесть предложений.
Ей казалось, что брак должен быть один на всю жизнь, что вызывало сомнения и страхи, приводившие к отказам.
В самом Волчанске армия Украины после неудачных так на позиции "северян" сейчас проводит перегруппировку и восстанавливает боеспособность.