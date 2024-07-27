Анфиса Чехова шокировала признанием о своей личной жизни: назвала причину одиночества

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Анфиса Чехова рассказала, почему никогда не была в официальном браке

0:51
Шоу-бизнес

Известная телеведущая Анфиса Чехова призналась на съемках шоу "Место силы" на ТНТ, что никогда не была в официальном браке.

Анфиса Чехова рассказала, почему никогда не была в официальном браке
Фото: commons.wikimedia.org by Алексей Юшенков, CC BY-SA 3.0

На шоу экстрасенсы дали различные оценки её личной жизни: одни утверждали, что у неё было три брака, другие говорили, что паспорт чист, но свадебные платья она примеряла несколько раз.

Анфиса поделилась, что подозревает у себя венец безбрачия, однако экстрасенсы уверили её в обратном, утверждая, что у неё нет такого проклятия и скоро произойдет знакомство с перспективой брака. Она также призналась, что долгое время была против официального брака, несмотря на полученные шесть предложений.

Ей казалось, что брак должен быть один на всю жизнь, что вызывало сомнения и страхи, приводившие к отказам.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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