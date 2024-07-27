Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нарендра Моди может предложить посредничество Киеву и Москве
Дмитрий Песков: "О мобилизации вообще никто не разговаривает"
Стал известен самый популярный вид спорта
Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области, экипаж спасся
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Туристам рассказали о туризме в Армению
В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет
Адвокат Яна Абрамова опроверг слухи о запрете Алсу посещать квартиру
Украинская певица Вера Брежнева устроила танцы в "голом" платье, отказавшись от нижнего белья

Вера Брежнева показала танцы в прозрачном платье

0:56
Шоу-бизнес

Украинская певица Вера Брежнева в личном блоге показала танцы в прозрачное платье. При этом она отказалась от нижнего белья.

Вера Брежнева показала танцы в прозрачном платье
Фото: instagram.com by Личный аккаунт Веры Брежневой в Инстаграм, PDM

Артистка станцевала в "голом" платье на фоне открытия Олимпиады в Париже. Она пояснила, что телефон сам ей напомнил о светском выходе несколько лет назад.

Вера Брежнева в октябре прошлого года сообщила о разводе с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. Она не стала раскрывать причину расставания. Известно, что общих детей у пары не было.

Недавно певица заявила, что расставание с супругом ей далось очень тяжело, но она учится жить самостоятельно. В новом интервью она заявила, что до сих пор не может говорить без слёз о разводе.

Ранее голливудских актёров Хью Джекмана и Кейт Бекинсейл заметили флиртующими на публике.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
В центре Хельсинки закрываются магазины — нет туристов из России
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Володин рассказал, что готовит нам грядущий август в плане законов
Как двухуровневые потолки и лепнина влияют на уборку в квартире
Туристам рассказали о туризме в Армению
В Адыямане обнаружили римский пограничный камень возрастом 1800 лет
Адвокат Яна Абрамова опроверг слухи о запрете Алсу посещать квартиру
Врач Неронов предупредил о риске заражения церкариозом в водоёмах с утками
Экс-домбработница Пугачёвой встала на сторону певицы в конфликте с племянником
Курс рубля сохранился после решения Банка России поднять ключевую ставку
В фильме "Красотка" нашли киноляп в финальном эпизоде
Дава и Мари Краймбрери на празднике Клавы Коки: продолжаются слухи о романе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников