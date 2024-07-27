Украинская певица Вера Брежнева устроила танцы в "голом" платье, отказавшись от нижнего белья

Украинская певица Вера Брежнева в личном блоге показала танцы в прозрачное платье. При этом она отказалась от нижнего белья.
Артистка станцевала в "голом" платье на фоне открытия Олимпиады в Париже. Она пояснила, что телефон сам ей напомнил о светском выходе несколько лет назад.
Вера Брежнева в октябре прошлого года сообщила о разводе с продюсером Константином Меладзе после восьми лет брака. Она не стала раскрывать причину расставания. Известно, что общих детей у пары не было.
Недавно певица заявила, что расставание с супругом ей далось очень тяжело, но она учится жить самостоятельно. В новом интервью она заявила, что до сих пор не может говорить без слёз о разводе.
Ранее голливудских актёров Хью Джекмана и Кейт Бекинсейл заметили флиртующими на публике.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.