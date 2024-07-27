Голливудских актёров Хью Джекмана и Кейт Бекинсейл заметили флиртующими на фоне слухов о романе

Актёры Хью Джекман и Кейт Бекинсейл публично флиртовали на фоне слухов о романе

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Голливудские актёры Хью Джекман и Кейт Бекинсейл были замечены вместе на одном из турниров Уимблдона. Артисты публично флиртовали на фоне слухов о романе. Об этом пишет Daily Mail.

Фото: youtube.com by канал The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, PDM

На появившихся в Сети снимках актёры обнимались, постоянно перешёптывались и смеялись. Кейт Бекинсейл выбрала для выхода белый жакет и массивные солнцезащитные очки.

Читатели издания отметили, что оба заслуживают большой любви, поэтому могли бы составить прекрасную пару.

Кейт Бекинсейл воспитывает единственную дочь от актёра Майкла Шина, которую родила в 1999 году. Возлюбленные расстались в 2003 году, так и не зарегистрировав брак.

Ранее Ксения Бородина продемонстрировала фигуру в закрытом купальнике.