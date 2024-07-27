Желающая скинуть вес Ксения Бородина снялась в закрытом купальнике

Телеведущая Ксения Бородина похвасталась фигурой в купальнике

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Ксения Бородина в личном блоге опубликовала фото в купальнике.

Фото: instagram.com by Личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм, PDM

Она продемонстрировала фигуру в чёрном закрытом купальнике, который дополнила повязкой на бёдрах. Бородина распустила волосы и отказалась от макияжа. Она запечатлена на яхте, которую сняла в Турции вместе с Катей Жужей.

Ксения Бородина не так давно признавалась, что не любит фотографироваться в купальнике, так как весит 52 кг. Сама она мечтает весить 48 кг. Телеведущая решила отказаться от сладкого и стала на регулярной основе посещать спортзал. Помимо этого, она старается много пить воды и есть только один-два раза в день.

Блогерша воспитывает двоих дочерей от двух разных мужей — от бизнесмена Юрия Будагова 15-летнюю дочь Марусю, а от предпринимателя Курбана Омарова — восьмилетнюю Теону.

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