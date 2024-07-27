"Бал Сатаны": Лера Кудрявцева пришла в ужас после просмотра церемонии открытия Олимпиады в Париже

Телеведущая Лера Кудрявцева в личном блоге сравнила церемонию открытия Олимпийских игр в Париже с "балом Сатаны".
Она опубликовала несколько кадров с мероприятия и написала, что даже самим французам стыдно за то, какими их теперь видит весь мир.
"Ребят, ну реально ведь. "Бал Сатаны" — иначе никак не назовёшь это открытие Олимпиады…" — написала она.
Она поделилась скриншотами, что пишут французы в соцсетях, которые пришли в ужас от увиденного. Они отмечают, что собираются жить в России после такого позора.
Помимо этого, Кудрявцева показала лицо художественного руководителя церемоний открытия и закрытия ОИ-2024 в Париже. Она выразила уверенность, что никаких вопросов больше не должно возникнуть.
Ранее Елена Воробей посмеялась над Инстасамкой.
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.