"Тот случай, когда и одну ноту нужно удержать": Елена Воробей прошлась по таланту Инстасамки

Актриса и юмористка Елена Воробей в рамках шоу "Утро.ТНТ" призналась, что ей не понравилось живое выступление молодой исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева).
Она заявила, что послушав одну из песен артистки, осознала глубокий смысл фразы: "этот стон у нас песней зовётся."
"Потому что это было похоже на то, что самка рожает. Я послушала живое исполнение Инстасамки и подумала: "Это тот случай, когда и одну ноту надо удержать"", — поделилась впечатлениями Елена Воробей.
При этом она отметила, что сейчас молодые люди уже могут не знать даже корифеев эстрадного цеха. Но они знают и слушают современных артистов.
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