Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как разделить пространство в студии без перегородок
Принц Гарри хочет вернуться в Великобританию, но Меган Маркл против
Телеведущая Лера Кудрявцева назвала "балом Сатаны" открытие Олимпиады в Париже
Врач Ярцева предупредила о ежедневных контактах горожан с больными туберкулёзом
Останавливает полиция: как избежать нарушений и штрафов
Особенности ухода за кожей после микронидлинга
Набиуллина: депозитные ставки очень привлекательны для сбережений
Названа польза силовых тренировок
Грозный оидиум: как сохранить урожай винограда
"Тот случай, когда и одну ноту нужно удержать": Елена Воробей прошлась по таланту Инстасамки

Юмористка Елена Воробей в эфире шоу высмеяла певицу Инстасамку

0:50
Шоу-бизнес

Актриса и юмористка Елена Воробей в рамках шоу "Утро.ТНТ" призналась, что ей не понравилось живое выступление молодой исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева).

Юмористка Елена Воробей в эфире шоу высмеяла певицу Инстасамку
Фото: youtube.com by канал OX, PDM

Она заявила, что послушав одну из песен артистки, осознала глубокий смысл фразы: "этот стон у нас песней зовётся."

"Потому что это было похоже на то, что самка рожает. Я послушала живое исполнение Инстасамки и подумала: "Это тот случай, когда и одну ноту надо удержать"", — поделилась впечатлениями Елена Воробей.

При этом она отметила, что сейчас молодые люди уже могут не знать даже корифеев эстрадного цеха. Но они знают и слушают современных артистов.

Ранее Оксана Самойлова поздравила дочь с 13-летием.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. НАТО теряет кабели в морских глубинах

Возвращение "Лошарика" задерживается, но его дело живёт. Случаи токсикации сонаров и следы Европы продолжаются.

"Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются
Под Харьковом наступление для Киева станет ещё более кровавым, чем прошлогоднее
Сводка с фронта: Сырский хочет превратить всю Украину в "пехоту", Китай не поддержит второй "саммит мира"
В центре Хельсинки закрываются магазины. При чём здесь Россия?
Сводка с фронта: Украине поставили ручные гранаты времён ВОВ, под Авдеевкой окружены части ВСУ
С чего начинались Рокфеллеры: первый из них работал "мальчиком" Сергей Лебедев Укрывавшая украинских террористов Турция ожидаемо начала работать на Россию Любовь Степушова "Лошарик" стоит на ремонте, но диверсии в Северном море продолжаются Дмитрий Плотников
Дональд Трамп публично отказался пожать руку Нетаньяху
В США рассказали об истребителях, поднятых на перехват китайской авиации в Аляске
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Турция чётко сработала при задержании агента ГУР Серебрякова. Причины?
Последние материалы
Ян Абрамов три недели не пускал домой подавшую на развод Алсу
Британия одобрила использование культивированного куриного мяса
Модель Анна Заворотнюк показала архивное фото матери
Как предметы искусства могут преобразить ваш интерьер
Как бегать после 40 лет
Ленивая лазанья
Мьянма просит Россию запустить прямые авиарейсы между Москвой и Янгоном
Как выбрать краску для ванной
Тренды лета 2024: какие помады выбрать, чтобы быть в тренде
Стас Пьеха и его отношение к себе: как семейные проблемы повлияли на карьеру
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников