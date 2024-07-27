"Тот случай, когда и одну ноту нужно удержать": Елена Воробей прошлась по таланту Инстасамки

Юмористка Елена Воробей в эфире шоу высмеяла певицу Инстасамку

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса и юмористка Елена Воробей в рамках шоу "Утро.ТНТ" призналась, что ей не понравилось живое выступление молодой исполнительницы Инстасамки (настоящее имя Дарья Зотеева).

Фото: youtube.com by канал OX, PDM

Она заявила, что послушав одну из песен артистки, осознала глубокий смысл фразы: "этот стон у нас песней зовётся."

"Потому что это было похоже на то, что самка рожает. Я послушала живое исполнение Инстасамки и подумала: "Это тот случай, когда и одну ноту надо удержать"", — поделилась впечатлениями Елена Воробей.

При этом она отметила, что сейчас молодые люди уже могут не знать даже корифеев эстрадного цеха. Но они знают и слушают современных артистов.

Ранее Оксана Самойлова поздравила дочь с 13-летием.