"Были и слёзы, и страх": Оксана Самойлова поздравила старшую дочь с днём рождения

Самойлова поздравила дочь с днём рождения и назвала прошедший год самым тяжёлым

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Оксана Самойлова в личном блоге поздравила старшую дочь от рэп-исполнителя Джигана Ариелу с 13-летием. Она отметила, что ей приходится учиться быть матерью подростка.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Оксаны Самойловой в Инстаграм, PDM

Она сняла поздравление девочки на камеру и призналась, что её дочь стала взрослой.

"Этот год был самым сложным годом моего материнства, я первый раз учусь быть мамой подростка, и это очень сложно, были и слёзы, и недопонимания, и страх, и ошибки", — написала Самойлова.

Она заверила, что будет всегда любить свою дочь, в любой ситуации и в любое время. Для неё тяжело даётся отдаление наследницы.

Оксана Самойлова воспитывает четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.

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