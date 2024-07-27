"Были и слёзы, и страх": Оксана Самойлова поздравила старшую дочь с днём рождения

Модель Оксана Самойлова в личном блоге поздравила старшую дочь от рэп-исполнителя Джигана Ариелу с 13-летием. Она отметила, что ей приходится учиться быть матерью подростка.
Она сняла поздравление девочки на камеру и призналась, что её дочь стала взрослой.
"Этот год был самым сложным годом моего материнства, я первый раз учусь быть мамой подростка, и это очень сложно, были и слёзы, и недопонимания, и страх, и ошибки", — написала Самойлова.
Она заверила, что будет всегда любить свою дочь, в любой ситуации и в любое время. Для неё тяжело даётся отдаление наследницы.
Оксана Самойлова воспитывает четверых детей — дочерей Ариелу, Лею и Майю, а также сына Давида.
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