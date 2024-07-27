Певица Алсу три недели после подачи на развод не могла попасть домой: при чём тут Ян Абрамов

Певица Алсу три недели не могла попасть домой после того, как подала на развод с бизнесменом Яном Абрамовым.
Как пишут авторы Telegram-канала BAZA, супруг артистки распорядился не пускать исполнительницу на территорию ЖК. Алсу обратилась в суд, чтобы определить порядок посещения квартиры.
Сообщается, что певица не может пользоваться парковкой жилого комплекса, даже несмотря на решение суда. Однако все остальные члены семьи могут спокойно заезжать на авто и заходить в дом без проблем.
Пишут, что машины Алсу нет в списке жильцов, а значит и попасть на территорию она не может. В ЖК установлена камера, которая распознаёт номера.
Певица Алсу подала на развод в конце мая 2024 года после 18 лет брака, предположительно, из-за неверности супруга.
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