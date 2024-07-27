Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивный снимок скончавшейся актрисы

Модель Анна Заворотнюк в личном блоге показала архивный снимок, на котором запечатлена её мать, актриса Анастасия Заворотнюк.
Артистка позирует возле реки в фиолетовой шляпе. Кадр сделан 24 июля, однако год не указан.
"Любимая моя", — подписала кадр Заворотнюк.
Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком мозга — по словам Анны, вся их семья прошла через ад во время болезни актрисы.
Спустя месяц после похорон матери Анна Заворотнюк вышла на связь в блоге и заявила, что собирается вернуться к полноценной жизни, потому что этого бы хотела её родительница.
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