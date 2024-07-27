Дочь Анастасии Заворотнюк показала архивный снимок скончавшейся актрисы

Модель Анна Заворотнюк показала архивное фото матери

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Модель Анна Заворотнюк в личном блоге показала архивный снимок, на котором запечатлена её мать, актриса Анастасия Заворотнюк.

Фото: instagram.com by личный аккаунт Анны Заворотнюк в Инстаграм, PDM

Артистка позирует возле реки в фиолетовой шляпе. Кадр сделан 24 июля, однако год не указан.

"Любимая моя", — подписала кадр Заворотнюк.

Анастасия Заворотнюк на протяжении пяти лет боролась с раком мозга — по словам Анны, вся их семья прошла через ад во время болезни актрисы.

Спустя месяц после похорон матери Анна Заворотнюк вышла на связь в блоге и заявила, что собирается вернуться к полноценной жизни, потому что этого бы хотела её родительница.

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